Autofahrer im Norden Sachsen-Anhalts müssen ab Mittwoch längere Umwege einplanen. Grund ist nach Angaben der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, dass der Fährbetrieb in Räbel bei Werben eingestellt wird.

Wegen steigender Wasserstände an der Elbe könne die Fähre weder mit Gierseil noch mit Motor fahren. Fährmann Uwe Ritter kündigte bei MDR SACHSEN-ANHALT aber an, den Betrieb in einigen Tagen wieder aufnehmen zu wollen.