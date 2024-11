Gleichwohl verbinde die Familie von Inga einen Hoffnungschimmer mit der Getränkeflaschen-Aktion, über die zuerst die "Magdeburger Volksstimme" und "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet hatte. Seit Montag gibt es die Smoothie-Flaschen eines Bonner Herstellers mit der Vermisstenanzeige. In den kommenden Wochen sollen diese bundesweit und auch in Österreich und der Schweiz in mehr als 30.000 Supermärkten zu kaufen sein.

Bildrechte: MDR/ Bernd-Volker Brahms