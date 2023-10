Erfolgreiche Fahndung Großeinsatz der Polizei nach Morddrohung in Tangermünde

Hauptinhalt

Ein Notruf hat in Tangermünde einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Mann hatte gedroht, einen Verwandten zu erschießen. Auch ein Hubschrauber war bei der Suche im Einsatz. Der Mann konnte dann in seiner Wohnung festgenommen werden und wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.