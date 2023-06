Im Wohngebiet Stadtsee in Stendal ist am Dienstagnachmittag ein Brand in einem Plattenbau ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer auf einem Balkon des fünfstöckigen Hauses ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr habe das Feuer schnell löschen können und ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert.



Laut Polizei befand sich eine 16-Jährige in der Wohnung, sie blieb unverletzt. Andere Bewohner des Hauses und der Nebeneingänge konnten sich vor dem Gebäude in Sicherheit bringen.