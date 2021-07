Bei einem Feuer in Stendal ist in der Nacht zu Sonntag hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hatte in einem Innenhof ein Carport mit zehn Fahrzeugen gebrannt. Dabei wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Acht Autos seien stark beschädigt und zum Teil zerstört worden. Bei den Wagen habe es sich um Privatfahrzeuge der Mieterinnen und Mieter gehandelt. Den Schaden schätzt die Polizei auf bis zu 200.000 Euro.

Gebrannt hat es am Sonntagmorgen auch in Jessen im Landkreis Wittenberg. Im Ortsteil Nauendorf war nach Angaben der Rettungskräfte ein unbewohnter Bauernhof in Flammen aufgegangen. Die Ursache wird auch in diesem Fall noch untersucht. Verletzte gab es nicht. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.