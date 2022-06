Nach einem Feuer in einer Gartenlaube in Osterburg ist in der Nacht zu Sonnabend ein Mensch tot aufgefunden worden. Um wen es sich handelt, dazu machte die Polizei noch keine Angaben. Die Identität des Opfers könne wegen starker Verbrennungen noch nicht festgestellt werden, hieß es. Unklar ist demnach auch, ob die Person durch das Feuer ums Leben gekommen ist oder bereits vorher tot war.