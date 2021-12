Feuerwehreinsatz Wohnhausbrand in Tangermünde: 16 Menschen evakuiert

Rettungskräfte haben bei einem Wohnungsbrand in Tangermünde 16 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Dienstagmorgen ausgebrochen, weil ein Mann fahrlässig mit seiner Weihnachtsdeko umging.