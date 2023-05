Der Arendseer Stadtwehrleiter Marek Weiß braucht ganz dringend Nachwuchs für die 22 kleinen Ortsfeuerwehren und Löschgruppen, die es rund um Arendsee gibt. Mit viel Engagement und Freude , aber nicht ganz uneigennützig, bilden Marek Weiß und acht weitere Feuerwehrmänner und -frauen daher die Zehntklässler aus. Zwei Wochen lang dauert es, bis die Schüler die Feuerwehr-Grundbegriffe draufhaben, was sie dann noch in einer Abschlussprüfung beweisen müssen. "Das Projekt bringt Erfolg, denn wir gewinnen junge, neue Kameraden", freut sich Stadtwehrleiter Marek Weiß.

In diesem Jahr nehmen übrigens auch Feuerwehrleute teil, die bereits im Job stehen, denen aber die Truppmann-Ausbildung noch fehlt. Anstatt an acht Wochenenden, die sie sich hätten freischaufeln müssen, lernen sie lieber gemeinsam mit den Sekundarschülern in 14 Tagen Theorie und Praxis. Darleen Stock ist überrascht, was sie in nur zwei Wochen alles kennenlernen und ausprobieren darf.