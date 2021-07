Übung nach Großbrand Feuerwehrnachwuchs von Tangerhütte probt Ernstfall

Der Feuerwehr-Nachwuchs in der Altmark probt am Sonnabend den Ernstfall. In Bittkau an der Elbe ist eine zwölfstündige Großübung geplant. Vor zwei Jahren hatte es dort einen Großbrand gegeben, der noch heute böse Erinnerungen weckt.