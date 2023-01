Sachsen-Anhalts Innenministerium lehnt es ab, die neue Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Stendal früher zu eröffnen als geplant. Ministerin Tamara Zieschang (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, eine Teileröffnung binnen weniger Wochen sei nicht möglich. Der SPD-Innenexperte Rüdiger Erben hatte angeregt, die Unterkunft in Stendal teilweise schon vor 2025 in Betrieb zu nehmen. Die Erstaufnahmeeinrichtung sei schon weitgehend fertiggestellt.