In Stendal zieht die Frauen- und Kinderklinik am Mittwoch um. Sie war bislang in der Bahnhofstraße in einem Altbau untergebracht und hat ihren Platz nun in dem Johanniter-Krankenhaus-Anbau. Nach Angaben der Verwaltung ist es die erste Klinik, die in den neu gebauten Anbau einzieht.