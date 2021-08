Der Marktplatz von Stendal trug noch lange die Spuren einer Fridays for Future-Demonstration. Die bunte Sprühkreide, die von den Demonstranten benutzt wurde, ließ sich nicht so leicht vom Regen abspülen wie erhofft. Die Stadt musste aufwändig den Platz säubern lassen.

Aktivisten von "Fridays For Future" sollen nun für die Reinigung des Stendaler Marktplatzes aufkommen. Das teilte die Stadtverwaltung MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Die verwendete Farbe löste sich auch nach Regenfällen nicht wieder ab. Die Stadt musste nach eigenen Angaben insgesamt 8.800 Euro aufwenden, um den Platz wieder in Ordnung zu bringen. Laut Behörde wurde die Rechnung über diese Summe in dieser Woche an den Anwalt der Versammlungsleiterin geschickt.