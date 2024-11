Trauern, Naherholung, Nachhaltigkeit und ein Spielplatz – all das will der Friedhof in Osterburg vereinen. Vor mehr als zwei Jahren wurde eine "Friedhofsrevolution" von der evangelischen Gemeinde in Osterburg angekündigt, jetzt ist sie in vollem Gange. Der Grund dafür: Die Bestattungskultur befindet sich in einem "dramatischen Wandel", so Pfarrer Gordon Sethge.