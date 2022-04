In Stendal war am Samstag großer Frühjahrsputz angesagt. Dabei sind öffentliche Flächen im Stadtgebiet und im persönlichen Lebensumfeld von Unrat und Müll befreit worden. Der Abfall wurde anschließend an Sammelstellen abgeholt und entsorgt.



Zu der Aktion hatte die Freiwilligen-Agentur Altmark aufgerufen. Für den diesjährigen Frühjahrsputz hatten sich die Ehrenamtlichen gemeinsam mit der Stadtverwaltung auf folgende Bereiche am Stadtrand verständigt, die gereinigt werden sollten: