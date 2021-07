Corona-Mutante Fußball-EM: Fan bringt Delta-Variante nach Stendal

Untersuchungen zeigen, dass sich bei Fußball-EM-Spielen in London und Budapest tausende Fußballfans mit Corona infiziert haben. In Sankt Petersburg hat sich auch ein Fan aus Stendal angesteckt – und die Delta-Variante in den Landkreis mitgebracht.