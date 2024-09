Ein Verein, 14 Schiedsrichter "Schiedsrichtermangel" ist beim SV Stendal kein Thema

Hauptinhalt

12. September 2024, 05:00 Uhr

Schiedsrichtermangel ist im Amateurfußball keine Seltenheit – in Stendal beweist ein Fußballverein seit einigen Jahren das Gegenteil. Hier herrscht keine Not an der Pfeife und das liegt besonders an einem jungen Studenten.