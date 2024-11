In Stendal hat ein Ehepaar versucht, die eigene Gartenlaube mit einer Feuerschale zu beheizen. Dabei erlitten die 53-Jährige und der 55-Jährige am Montagabend eine Rauchgasvergiftung, wie Polizei und Leitstelle am Dienstagmorgen MDR SACHSEN-ANHALT mitteilten.