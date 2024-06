Sie hätte gemeint, nach 47 Jahren an einer Berliner Hotel-Rezeption könne sie jetzt in der idyllischen Altmark die Füße hochlegen, erzählt Claudia Knoblauch. "Aber denkste", lacht sie. Die 69-Jährige serviert, unterhält die Gäste und arbeitet in der Küche der Bauernschänke in Miltern mit – dem Restaurant ihres Enkels Lukas. Der hat im Alter von 19 Jahren in diesem Jahr die traditionsreiche Lokalität in Miltern bei Tangermünde übernommen. Dazu gekommen ist er mehr oder weniger aus der Not heraus.