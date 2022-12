Kunsthistoriker haben Fiedler bestätigt, dass diese Darstellung wohl eher in die damalige Zeit passte. Dennoch ist die Abendmahlszene nur einmal so festgehalten worden: von Christoph Phalle in einem Kupferstich im 16. Jahrhundert. Das Ölgemälde, das in Seehausen wiedergefunden wurde, ist quasi eine Kopie. Es gibt nur noch ein einziges weiteres derartiges Bild: im Altar der Kirche Königswalde.