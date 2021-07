Die Waldbesetzer im Losser Forst bei Seehausen im Landkreis Stendal dürfen in ihrem Baum-Camp bleiben. Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt hat am Freitag eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Magdeburg bestätigt. Das sagte Gerichtssprecher Lars Bechler MDR SACHSEN-ANHALT. Das Verwaltungsgericht Magdeburg hatte zuvor in erster Instanz den Baumbesetzern ein Versammlungsrecht im Losser Forst eingeräumt. Dagegen legte der Landkreis Stendal Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht ein.