Pferdehufe fliegen über die Wiese. Der Wind rauscht in der Linde, weiter hinter das metallische Hämmern des Hufschmieds. Alle paar Ewigkeiten ein Auto auf der Dorfstraße, die bald in einer Sackgasse friedlich einschlummert. Daneben eine Handvoll Häuser, aus denen Menschen seit Generationen aufs Grün schauen. Das ist Billberge in der Altmark. Ein Paradies, schwärmt Marlene Brühl. Seit mehr als zehn Jahren kommt sie regelmäßig in die kleine Ortschaft, denn ihr Pferd ist im Reitstall vor Ort untergekommen. Bald will auch sie selbst Billberge ihr Zuhause nennen.

Brühl ist Unternehmerin. Als das Christliche Jugenddorf seinen Standort in Billberge 2019 schloss und der Landkreis Stendal das Gelände neu ausschrieb, bewarb Brühl sich gemeinsam mit zwei anderen Investoren. Ihre Idee: Billberge neues Leben einhauchen mit neuen Anwohnenden, Gästezimmern und Coworking. Einstimmig entschied sich der Kreistag 2021 gegen drei andere Bewerber und für das Trio um Brühl.

Seitdem sind Bagger und Handwerksleute auf dem Gelände eingezogen. Häuser wurden eingerissen, um Platz für neue zu schaffen. Drei Zimmer im Gästehaus sind bezugsfertig und oft ausgebucht. In den nächsten Jahren soll rund um Reitverein, Gutshof und Gästehaus eine kleine Siedlung aus Tiny Houses entstehen, in der Menschen gemeinschaftlich leben können. Ein Konzept, das unter anderem für viele junge Menschen aus größeren Städten attraktiv ist. Berlin, Leipzig, Hannover sind nicht allzu weit entfernt. Großstädter auf der Suche nach Idylle könnten in Billberge eine neue Heimat finden. Leichter wäre das, wenn es vor Ort schnelles Internet gäbe.

Hartnäckige Bemühungen um einen Glasfaseranschluss

Seit etwa zwei Jahren bemüht Marlene Brühl sich um das Thema Glasfaser. Anfangs war sie voller Optimismus. Schließlich hatte ein Anwohner in Billberge beobachtet, wie Glasfaser in den Boden gelegt wurde, sogar mit den Handwerkern gesprochen. Mittlerweile wirkt sie ratlos und wütend. Über Monate hinweg habe sie immer wieder beim Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) – vor Ort als Eigentümer des Glasfasernetzes verantwortlich – und bei DNS-NET – verantwortlicher Betreiber des Netzes – angerufen und Mails geschrieben. Zuerst habe man geleugnet, dass vor Ort überhaupt Glasfaser liege. "Hätten wir nicht jemanden gehabt, der es mit eigenen Augen gesehen hatte, hätten wir damals schon aufgegeben", sagt Brühl.

Aufgegeben hat sie den Glasfaseranschluss nicht. Ganz im Gegenteil, sie sei "sehr hartnäckig" gewesen, betont sie. Besonders weit gebracht habe sie das allerdings nicht. Weder bei DNS-Net noch beim ZBA habe es konkrete Ansprechperson für sie gegeben. Sie sei von A nach B und wieder zurück verwiesen worden und habe entweder keine oder aber sehr unterschiedliche Informationen erhalten. "Irgendwann hat man dann gesagt, ach, hier liegt doch ein Kabel an. Stellen Sie einfach Anträge für Hausanschlüsse." Das hätten Sie getan, sagt Brühl.

Doch wieder habe man sie über Monate hinweg vertröstet: "Jetzt regnet es, jetzt schneit es, da können wir nicht bauen" erzählt Brühl und verdreht bei der Erinnerung die Augen. Im April 2024 sei per Mail eine neue Information vom ZBA gekommen, verbunden mit einer Entschuldigung: Marlene Brühl sei zuvor nicht richtig informiert worden. In Billberge liege eine sogenannte Backbonetrasse ohne Ortsverteilernetz. Zum aktuellen Zeitpunkt sei ein Ausbau nur unter Kostenbeteiligung der Anwohnenden möglich. Wie viel das kostet und wie es umgesetzt werden kann, dazu steht in der Mail, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, nichts.

Wir treffen Marlene Brühl an einem Dienstag in Dessau, die nächsten Tage wird sie in Berlin verbringen. Eine Wirtschaftsprüfung für eines ihrer Projekte als Unternehmerin steht an. An diesem Dienstag hofft Marlene Brühl noch, dass ein nachträglicher Anschluss möglich sein wird. Vor der Kamera sagt sie, sie will sich schlau machen, herausfinden, wie viel so etwas eigentlich kostet. Ob sie einen Anschluss selbst finanzieren könne.

Warum es in Billberge so schnell keinen Glasfaseranschluss geben wird

Zwei Tage später, am Donnerstag, steht fest: Das ist höchst unwahrscheinlich. Wir sind gerade mit einem Kamerateam in Billberge und lassen uns von Wolf-Dieter Kösling, einem der Investoren neben Marlene Brühl, durchs Dorf führen. Da ruft der Geschäftsführer vom Zweckverband Breitband Altmark Hendrik Meier an. Er will auf unsere Anfrage antworten – per Telefon, "weil das Thema so komplex ist und sich am Telefon besser erklären lässt", sagt er. Zeit habe er nur genau jetzt. Ein Interview vor der Fernsehkamera kann er sich nicht vorstellen. Aber am Telefon beantwortet über 40 Minuten lang geduldig unsere Fragen. Etwas, das Marlene Brühl sich seit zwei Jahren wünscht.

Warum es für Frau Brühl so kompliziert war, an Informationen zu gelangen, könne er nicht sagen: "Ich weiß nicht, ob das menschliches Versagen war oder etwas anderes, aber seitdem ich das Thema dieses Jahr auf dem Tisch habe, haben wir reagiert und ordentlich geantwortet." Er versichert, der ZBA verfüge durchaus über eine Karte, auf der der Verlauf jedes Kabels und die Anschlüsse eingezeichnet seien.

Bis zur letzten Milchkanne soll jeder im Land einen Glasfaseranschluss bekommen. Hendrik Meier Geschäftsführer Zweckverband Breitband Altmark

Allerdings kann Hendrik Meier erfolgreich Licht ins Dunkel bringen zu der Frage, warum es in Billberge bisher unmöglich schien, an einen Glasfaseranschluss zu gelangen. Er erklärt: "In Billberge liegt zwar ein Kabel. Aber das war nie dafür gedacht, Billberge zu versorgen, sondern für die umliegenden Orte wie Storkau." In Billberge habe zum Zeitpunkt des Ausbaus 2015/16 30mBit/s schnelles Internet angelegen. Zu viel, als dass der Ort mit Glasfaser hätte versorgt werden dürfen. Das hätten damals geltende politische Regelungen bestimmt.

Als die Bestimmungen nicht mehr galten, sei das Kabel schon in der Erde gewesen – ohne Ortsverteilerkasten und ohne Hausanschlüsse. Einen Ortsverteiler zu ergänzen, sei nicht so einfach, so Meier: "Es ist nicht so, dass man sagt, man macht da ein Loch und klippt etwas an und dann ist Billberge angeschlossen." Gleichzeitig verspricht er: Billberge werde angeschlossen. "Bis zur letzten Milchkanne" solle jeder im Land einen Glasfaseranschluss erhalten. Dazu stehe auch die Politik. Nur wann, das könne er nicht sagen.

Fördermittel des Bundes für Glasfaserausbau gekürzt

Der Zweckverband Breitband Altmark ist verantwortlich für den Glasfaserausbau in der Altmark, ausgenommen die Städte Stendal und Tangermünde. Der Ausbau in der Altmark sei das "wahrscheinlich größte geförderte Ausbauprojekt in ganz Deutschland" gewesen, erklärt Meier. Sieben Jahre habe man gebraucht, um etwa die Hälfte der Haushalte in der Altmark mit Glasfaser zu versorgen. Das sei auch eine realistische Zeitspanne für den Ausbau der restlichen 30.000 Haushalte. Aktuell werde geplant, in welcher Reihenfolge die Regionen ausgebaut werden sollen.

Wir können nur ausbauen, wenn uns Geld zur Verfügung steht. Und dafür sieht es in den nächsten Jahren schlecht aus. Hendrik Meier Geschäftsführer Zweckverband Breitband Altmark