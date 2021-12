Der 23-jährige Tobias Roever sitzt in Stendal in seiner kleinen Werkstatt. Ein Raum und zwei Arbeitsplätze befinden sich darin. Einer für ihn, der andere für seinen Vater Detlef Roever.

In dieser Werkstatt hat der junge Goldschmied den praktischen Teil seiner Ausbildung abgelegt. Tobias hat in diesem Jahr eine Ausbildung zum Goldschmied abgeschlossen – als Einziger in Sachsen-Anhalt. Vor zehn Jahren waren es noch sechs Auszubildende.

Bei mir war es durch die Familie vorgeprägt, dass ich schon die Nähe zum Handwerk hatte. Tobias Roever Goldschmiede-Azubi

Verkäuferin Sibylle Seemann, Tobias Roever und seine Eltern Hella und Detlef Roever (v.l.) Bildrechte: MDR/Leandra Pfeiffer

Genauigkeit ist gefragt

Wenn Tobias zum Werkzeug greift, ist er ganz bei sich und konzentriert sich auf die Feinarbeiten an den Schmuckstücken. Gerade fertigt er einen Manschettenknopf an. Dafür wird die Oberfläche mit einem Hammer bearbeitet. Die Schläge sind laut und klirren leicht im Ohr. Es geht um Genauigkeit: Schlag für Schlag werden kleine Wölbungen in das Metall gepocht. Tobias Rover bearbeitet die Oberfläche eines Manschettenknopfes durch regelmäßige Hammerschläge. Bildrechte: MDR/Leandra Pfeiffer

Der Beruf bietet Tobias aber noch mehr: Kontakt zum Kunden. Und dieser ist ihm wichtig. "Man kann Kundenwünsche individuell erfüllen und auch Kunden glücklich machen, indem man etwas handwerklich schafft", sagt er.

Bundesweite Auszeichnung für Tobias Roever

Jedes Jahr werde junge Handwerker und Handwerkerinnen ausgezeichnet, die in der Ausbildung hervorragenden Leistungen erbracht haben. Tobias ist einer von vier Azubis, der 2021 die bundesweite Auszeichnung erhalten haben. Am 14. Dezember überreichte ihm der Präsident des Handwerkstages, Uwe Runge, einen gläsernen Pokal und eine Urkunde des Landes Sachsen-Anhalt.

Auch die Ministerin für Arbeit, Petra Grimm-Benne (SPD), richtete sich mit einer Videobotschaft an die jungen Handwerker. "Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist es wichtig, dass sich junge Menschen für eine fundierte Ausbildung entscheiden und auf eine Zukunft im Handwerk setzen", sagte sie.

Interesse an Ausbildungen im Handwerk sinkt

Tobias Roever ist das beste Beispiel dafür, dass man auch mit einem sehr guten Abitur nicht studieren muss, um seine Berufung zu finden, sondern sich für eine Ausbildung entscheiden kann.

Doch insgesamt nimmt das Interesse an handwerklichen Berufen ab: 2006 haben in Sachsen-Anhalt noch rund 2.400 Personen eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf begonnen. 2021 waren es nach Zahlen der Handwerkskammer Magdeburg fast 1.000 weniger. Laut Handwerkskammer gibt es zudem viele, die ihre Ausbildung letztlich nicht abschließen. Für die Zukunft der Handwerksbetriebe im Land ist das ein Problem.

Goldschmiede-Familienbetrieb in sechster Generation

Vater Detlef Roever hingegen kann aufatmen. Sein Sohn Tobias wird in ein paar Jahren den familiären Goldschmiede-Betrieb übernehmen. Das ist nicht selbstverständlich, denn anfangs war sich Tobias noch unsicher, ob er den gleichen Weg wie seine Vorfahren einschlagen möchte. Aus diesem Grund boten ihm die Eltern ein dreimonatiges Praktikum an, um sich auszuprobieren. "Es gefiel mehr so gut, dass ich gesagt habe, die Arbeit macht mir Spaß und das kann ich mir vorstellen für die Zukunft."

Tobias wird in der sechsten Generation die Goldschmiede übernehmen. Der Urururgroßvater Wilhelm Schreck gründete den Betrieb vor 180 Jahren. Druck spürt der 23-Jährige kaum. Er hofft einfach, dass alles gut weitergeht.

Tobias Roevers Vorfahren: Porträts aller Goldschmiede der Familie seit 1841 hängen im Schaufenster. Ganz links ist Wilhelm Schreck zu sehen, der den Laden gegründet hat. Bildrechte: MDR/Leandra Pfeiffer

Tradition mit neuer Technik verbinden

Wenn der junge Goldschmied mit dem alten Polierstahl seiner Vorfahren die Kette seiner Mutter wieder auf Hochglanz bringt, könnte man meinen, dass sich in der handwerklichen Arbeit nichts getan hätte.