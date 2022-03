Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag erneut zahlreiche Grafitti an Häuser in der Stendaler Innenstadt gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Breiten Straße und im Uppstall rund 90 Wände beschmiert. Inhaltlich geht es darin vorwiegend um den heutigen Frauentag.