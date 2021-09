Im Zuge einer Neugliederung der Grenzüberwachung wurde 1971 festgelegt, dass von Stendal aus der nördliche Teil der Grenze (Ostsee bis Harz) überwacht wird. Es wurde eine Kaserne gebaut und 1974 bezogen. Weitere Kommandos waren in Erfurt (Süd) sowie Berlin-Karlshorst (Mitte). Den Grenztruppen gehörten zum Zeitpunkt der Wende rund 44.000 Personen unter Waffe an. Teilweise wurden sie 1990 von der Bundeswehr und dem Bundesgrenzschutz übernommen.



Das 36 Hektar große Areal in Stendal an der Gardelegener Straße beherbergt derzeit nur noch den Zoll und das Technische Hilfswerk. Außerdem sind einige Garagen vermietet. In den Hauptgebäuden, die 2002 saniert worden waren, waren bis 2004 die Polizei, die Staatsanwaltschaft sowie das Kreiswehrersatzamt untergebracht.



Seit 2018 ist klar, dass die ehemalige Kaserne zu einer zentralen Asylbewerberanlaufstelle des Landes umgebaut wird. Die Arbeiten begannen 2019 und laufen immer noch. Es sollen rund 36 Millionen Euro durch Bund und Land investiert werden. Der Entschluss zum Bau war 2015 von der Landesregierung gefasst worden.