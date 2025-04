So habe die heute dritte Klasse sich am Morgen schnell daran erinnert, wie man einen Notruf mit dem Beantworten der W-Fragen absetzt. Das hatten die Kinder im vergangenen Schuljahr beim Brandsicherheitstag gelernt.

Die vierte Griebener Grundschulklasse ist besonders gefordert. In einem Quiz testen die Mädchen und Jungen ihr Wissen rund um den Brandschutz. Das haben vor ihnen auch die Viertklässler in Lüderitz und Tangerhütte getan. Die Ergebnisse werden in den kommenden Tagen verglichen. Die Klasse mit den meisten Punkten holt einen Wanderpokal an ihre Schule. Seit zwei Jahren verteidigen den die Griebener.