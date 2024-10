Der Beschluss zum Verkauf des Gutshauses in Grieben an einen privaten Investor sei mit großer Mehrheit im Stadtrat gefasst worden, sagt Tangerhüttes Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) MDR SACHSEN-ANHALT. Das Verfahren sei ordnungsgemäß durchgeführt worden.

Doch die Kommunalaufsicht des Landkreises und auch das Landesverwaltungsamt sehen das anders. Mit dem Verfahren hätte Tangerhütte gegen europarechtliche und kommunalrechtliche Vorschriften verstoßen, heißt es aus dem Landesverwaltungsamt. Das Griebener Anwesen sei so groß und die Nutzungsmöglichkeiten so vielfältig, dass davon ausgegangen werden müsse, dass es mehr Interessenten gegeben hätte als nur den einen. Man hätte die Immobilie deshalb landkreisweit, möglicherweise sogar deutschlandweit anbieten und die Ausschreibung länger als zwei Wochen laufen lassen müssen.

Sein Interesse ist klar: Er will den alten Familienstammsitz wiederhaben. Familie von Itzenplitz war seit dem zwölften Jahrhundert in Grieben gewesen, wurde aber nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet und vertrieben. Kurz nach der Wende kam die Familie zurück nach Grieben, baute sich einen alten Kossatenhof aus und betreibt von dort aus Forstwirtschaft.

Das Gutshaus ist inzwischen ziemlich heruntergekommen, für eine Sanierung hatte die Kommune kein Geld. Und so wäre die Kommunalpolitik froh gewesen, es an die alten Griebener loszuwerden. Christian von Itzenplitz wollte mit Frau und vier Kindern in das Gutshaus einziehen – dafür hätten fünf Mietparteien ausziehen müssen – und er wollte in dem Gutshaus so genannte Working Spaces einrichten, also Büros und Übernachtungsmöglichkeiten für Menschen, die samt ihrer Arbeit einfach mal rauswollen.