Das Seehäuser Rathaus in der Altmark ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Verbandsgemeinde-Bürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, es hätte aber keine großen Schäden gegeben. An zwei Tagen der vergangenen Woche hätte die Verwaltung nicht mit den Computern arbeiten können. Der Zugriff auf den Server sei nicht möglich gewesen.