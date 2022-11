Ein Strafgefangener hat am Dienstag eine Gerichtsverhandlung in Stendal zur Flucht genutzt. Wie die Polizei mitteilte, brach der 35-Jährige am Mittag in einem Raum des Amtsgerichtes ein verriegeltes Fenster auf und floh durch einen schmalen Schlitz. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur. Die Polizei sucht unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm.