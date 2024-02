Die Linke hat die verfassungsfeindlichen Schmierereien an der Stendaler Moschee verurteilt. Der Landtagsabgeordnete Wulf Gallert und der Vorsitzende des Kreisverbandes Stendal, Mario Blasche, erklärten, sie seien "erschrocken und zutiefst besorgt". Neben Rassismus und Antisemitismus sei jeder Akt gegen die hier lebenden Muslime deutlich zu verurteilen, so Gallert und Blasche.

Antimuslimischer Rassismus stehe auf einer Stufe mit dem antisemitischen Rassismus. Nach Ansicht von Gallert und Blasche hat der "Anschlag auf die Stendaler Moschee einen sichtbaren Bezug zu den geführten Debatten und der in Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestuften AfD." Er bette sich ein in eine zunehmend vergiftete Debattenkultur in der Gesellschaft und sich einem immer mehr radikalisierenden rechtspopulistischen und -extremen Teils im Parteienspektrum, der die Grundwerte unseres Zusammenlebens in der Gesellschaft in Frage stelle.