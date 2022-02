Werbens Bürgermeister Bernd Schulze kann nur mit dem Kopf schütteln, wenn er auf die Einnahmen und Ausgaben für seine Stadt schaut. "Die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019 brachten der Hansestadt Werben einen Einnahmeverlust von 237.000 Euro. Nur was die Fähre betrifft!", sagte er MDR SACHSEN-ANHALT.

Bernd Schulze weiß nicht mehr, wie er diese Spirale Richtung Bankrott aufhalten soll. Er sieht nur eine Lösung – finanzielle Hilfe vom Land. Deshalb hat er sich an das zuständige Ministerium gewandt. "Mir wurde auch zugehört im Verkehrsministerium, aber die schriftliche Antwort war nach drei Monaten: Wir müssten die Hansestadt Werben erst in der Konsolidierung versenken, und dann würde uns aus dem Ausfallstock geholfen werden", so Bürgermeister Schulze.