Das halbe Dorf hat angepackt, damit Jerchel bei Tangerhütte das "Heckendorf" bleibt. Doch der Reihe nach. Alles beginnt mit einem Problem: Der Buchsbaumzünsler hatte Hunderte Meter Buchsbaumhecke abgefressenen. Also packen sie in Jerchel an, haben die abgestorbenen Hecken aus der Erde geholt. Nun also wurden neue Hecken werden gepflanzt, diesmal aber vor allem Hainbuche und Liguster.