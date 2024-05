Bildrechte: MDR/Aud Merkel

Viele Menschen sind zur Geburtstagsparty nach Hohenwulsch gekommen. Am Rande des kleinen altmärkischen Ortes mit 180 Einwohnern feiern sie 30 Jahre Natur- und Heimatverein. An dessen Ausgangspunkt steht das Vereinshaus, ein Holzbungalow. Dahinter in der Frühlingssonne ist es gemütlich. Es riecht nach Bratwurst. Alle sitzen an Holztischen und lauschen dem Kulturprogramm.