Die Gesellschaft in Deutschland und Sachsen-Anhalt wird immer älter. Doch was genau beim Sterbeprozess im Körper und Geist abläuft, das wissen viele nicht. Hier setzen die "Letzte-Hilfe-Kurse" an. In Deutschland gibt es sie seit 2015. Der Palliativmediziner Dr. Georg Bollig entwickelte 2008 die Idee. 2018 gründete er die gemeinnützige Gesellschaft "Letzte Hilfe Deutschland".