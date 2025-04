Reisende und Pendler vor allem in der Altmark müssen daher umplanen. Statt über Stendal werden alle ICE-Züge über Magdeburg geleitet – und halten zusätzlich in der Landeshauptstadt. Sie erhält damit stündlich ICE-Anschluss nach Nordrhein-Westfalen. Auch IC-Züge aus und nach Niedersachsen halten in Magdeburg.