In Seehausen verweigern fünf Mitarbeiter die Impfung. Dirk Herrmann, der Geschäftsführer des Agaplesion-Krankenhauses im altmärkischen Seehausen, hat in den vergangenen Wochen – wie der Personalrat auch – mit Engelszungen auf die bislang ungeimpften Mitarbeiter seines Hauses eingeredet. Das Ergebnis: Nur diese fünf der insgesamt 170 Beschäftigten sind ohne Corona-Impfung.

Sie alle arbeiten in der Verwaltung des Krankenhauses und werden laut Herrmann voraussichtlich ins Homeoffice versetzt. Vor etwa zwei Monaten waren es noch zehn Beschäftigte ohne Corona-Impfung in der Seehäuser Einrichtung. Mit 97 Prozent ist das Krankenhaus im Norden der Altmark das erfolgreichste, was die Impfquote betrifft.