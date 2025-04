Die Kriminalpolizei nahm ihre Arbeit laut Akten 36 Stunden nach Ingas Verschwinden auf. Bis dahin galt der Fall als Vermisstenfall. Ergebnisse oder heiße Spuren gab es auch in den Folgejahren nicht. Chris Schulenburg, seinerzeit Ermittler und heute Landtagsabgeordneter der CDU, äußert Verständnis für die schwierige Ausgangslage der Polizei. "Gerade in den Anfangsstunden natürlich, da ist der Druck immens groß, weil man kann ja davon ausgehen, dass vielleicht so ein Kind sich tatsächlich im Wald verrannt hat", sagt er im Interview. Allerdings seien die Ermittler dann an den Punkt angelangt, an dem die Kriminalpolizei hinzugezogen werden musste.

Bildrechte: MDR/Engin Haupt