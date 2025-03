Bereits am Dienstag hatten rund 50 Beamte der Landesbereitschaftspolizei angefangen, ein Waldstück bei Wilhelmshof nahe Uchtspringe im Landkreis Stendal zu durchsuchen. Die Vegetation sei noch nicht so weit fortgeschritten, sodass jetzt besser zu erkennen sei, was sich auf dem Waldboden befinde, so Jokmin. Die Ermittler hoffen, beispielsweise Kleidungsstücke von Inga zu finden.