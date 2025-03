10 Jahre nach Verschwinden Fall Inga: Keine neuen Hinweise nach Einsatz in Stendal

13. März 2025, 16:45 Uhr

Fast zehn Jahre ist es her, dass die damals fünfjährige Inga aus Schönebeck in der Nähe von Uchtspringe im Landkreis Stendal verschwand. Die Suche geht aber weiter. Am Dienstag und Mittwoch stand dabei ein Waldstück bei Uchtspringe im Fokus der Polizei.