Landtag berät über Vermisstenfall Mutter der vermissten Inga: "Ich wünsche mir Aufklärung – das ist das Allerwichtigste"

Hauptinhalt

Fast acht Jahre ist es her, dass die damals fünf Jahre alte Inga aus Schönebeck spurlos verschwand. Eine heiße Spur gibt es bis heute nicht. Am Donnerstag will sich der Innenausschuss des Landtags mit dem Fall befassen, auch wegen möglicher Pannen in den Ermittlungen. Ingas Mutter hofft, dass der Fall komplett neu aufgerollt wird.