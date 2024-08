Gansewigs Tochter Felicitas ist neun Jahre und ein regelrechter Rollstuhl-Skating-Crack . Das fröhliche Mädchen ist im vergangenen Jahr bei den Deutschen Meisterschaften in der Juniorenklasse angetreten und gleich Vizemeisterin geworden. "Feli" fühlt sich in ihrem Rollstuhl absolut sicher im Alltag, vor allem dank des Skating-Trainings.

Anderen Rollstuhlfahrern geht es nicht so. Egal ob Kind oder Erwachsener, einige der etwa 50 Besucher haben am Samstag erst mit Unterstützung ihre Scheu vor den aufgebauten Hindernissen abgelegt. Sven Gansewig ist dabei von Mitgliedern des gemeinnützigen Hamburger Projekts "Sit and Skate" unterstützt worden – so wie im vergangenen Jahr zur Premiere des Bismarker Workshops.