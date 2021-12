Doch wer weiß schon, dass in Iden, Dobberkau oder Krüden diese Schätze im Dornröschenschlaf liegen? Denn wer gibt diese Ortsnamen im Internet auf den gängigen Immobilienplattformen ein? Das ist ein Zustand, den Kathleen Lindau und René Schernikau unbedingt ändern wollen. Deshalb stecken sie viel Herzblut und Zeit in die neue Internetplattform "Luxus der Leere" .

"Luxus der Leere" kümmert sich unter anderem um besonders schwer vermittelbare Immobilien. So konnten in den vergangenen zwei Jahren bereits knapp 30 Objekte in sieben Kommunen der Altmark verkauft werden. Am erfolgreichsten läuft die Vermittlung in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, für die René Schernikau und Kathleen Lindau tätig sind.