Mit eigener Erfindung: Schüler aus Stendal wollen Igel vor Mährobotern retten

Dass das System funktioniert, können Richard und Tim beweisen. Für ihre Idee wurden sie Ende Februar mit dem durch die Helmholtz-Forschungsgemeinschaft gestifteten ersten Preis beim Regionalwettbewerb "Jugend forscht" in Stendal gewürdigt. Die Jury des Wettbewerbs lobte die Lösung der beiden Jungs als "sehr günstig", weil sie eben mechanisch sei und nicht in die Programmierung des Mähroboters eingreife. Deshalb sei es "sehr realistisch, sie nachzurüsten", so ein Juror.