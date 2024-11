In Bismark hingegen suchen sich manche Jugendliche andere Ventile: Sie treffen sich an der Bushaltestelle vor dem geschlossenen Jugendfreizeitzentrum und haben auf dem Klub-Gelände schon vieles kaputt gemacht. Annegret Schwarz (CDU), die Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde, will nach eigenen Angaben die Jugendlichen von der Straße "weghaben, weg von Aggression und Gewalt". Bei der Suche nach Personal für den Jugenclub will sie sich nicht mehr allein auf den Landkreis verlassen.

Muss das Personal einen pädagogischen Abschluss haben?

Für Annegret Schwarz müsste es – abweichend von den Richtlinien des Landkreises – nicht zwingend ein Pädagoge sein, der den Club in Bismark führt. Eine Respektsperson, ja, eine, die Erfahrung hat mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen – zum Beispiel in Vereinen. Sie hätte da auch schon jemanden im Hinterkopf. So lange der Landkreis aber den pädagogischen Abschluss verlangt, die Richtlinien nicht lockert, hat ihre Idee kaum eine Chance.

Alle drei Jugendzentren – in Osterburg, Bismark und Seehausen – waren bislang in Trägerschaft des Internationalen Bundes (IB). Er ist einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland, hat es aber auch nicht geschafft, binnen Jahresfrist neue Kräfte für die ostaltmärkischen Clubs zu gewinnen. Dabei seien feste Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche ganz wichtig, sagt Julian Reinecke vom IB in Osterburg. In vielen Fällen gäben Elternhäuser heutzutage nicht mehr den Rückhalt, den die junge Generation braucht.