Jede zwanzigste Brücke in Mitteldeutschland ist in einem "nicht ausreichendem" oder "ungenügendem Zustand", zeigt eine Datenrecherche vom MDR. In Sachsen-Anhalt werden aktuell 22 Brücken-Bauwerke genauer unter die Lupe genommen. Damit reagiert das Land auf den Einsturz der Dresdner Carolabrücke. 141 Brücken, deren Qualität ungenügend ist, werden nach Ministeriumsangaben zudem regelmäßig überprüft.