Wir haben Woche um Woche auf das Ende der Verhandlungen hingefiebert und konnten uns auch gar nicht vorstellen, dass das so lange gehen sollte. Am letzten Verhandlungstag, kurz vor dem Urteilsspruch, wurde dem Täter noch einmal die Möglichkeit gegeben, sich zu erklären oder abschließende Worte wiederzugeben. Diese Worte haben uns überhaupt nichts gebracht, weil es sehr einstudiert aussah. Auch in Abstimmung noch einmal mit seinen Verteidigerinnen: "Soll ich denn jetzt was sagen?" Sie meinten offenbar: "Ja, mach mal lieber und das ist sehr besser." Das hat man so wahrgenommen. Ob es genau dieser Wortlaut war, weiß ich nicht. Und seine Worte waren, dass es ihm das leid tut, ihm unendlich leid tut und dass er sich entschuldigen möchte bei seiner Familie und bei der Familie von Kezhia. Und er weiß, dass das falsch war. Naja, halt eben ein auswendig gelernter Text und noch ein paar Emotionen versprüht, indem er geweint und geschluchzt hat. Aber ganz ehrlich, ich und der Rest meiner Familie können diese Entschuldigung nicht annehmen und wir werden sie nicht annehmen. Auch weil er, spätestens da, wo er explizit als Täter infrage kam und im Fokus stand, uns hätte viel Leid und Sorge abnehmen können und den Ablageort von Kezhia nennen können. Er hätte uns so viele Wochen des Bangens ersparen können. Auch während der Verhandlungstage kam in der Richtung nichts, was uns hätte emotional entlasten können durch Aussagen seinerseits. Sondern die Familie wurde im Gegenteil weiter belastet. Eine Entschuldigung am Ende ist daher nicht akzeptabel.