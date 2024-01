Zumindest nutzte der 43-jährige Angeklagte seine Schlussworte dazu, um sich sowohl bei seiner eigenen Familie als auch bei der Familie der getöteten Kezhia H. aus Klötze zu entschuldigen. Es tue ihm leid, sagte der Mann in seinem schwarzen Kapuzenpulli. "Ich weiß auch, dass es nicht zu entschuldigen ist, was ich gemacht habe. " Ein letztes Mal waren ihm die Handschellen im Saal 218 für einen Prozesstag abgenommen worden. Mit ruhigen Worten sagte er: "Ich bereue es zutiefst."

Wenn er es bei den Worten belassen hätte, dann hätte der Angeklagte einen starken Schlussakkord in dem emotionalen Prozess hingelegt. Allerdings wiederholte der Elektriker und dreifache Familienvater im Anschluss, dass er am besagten Tattag "von Kezhia angegriffen" worden sei. Er wiederholte damit, dass er die junge Frau aus einer einzelnen Situation heraus getötet haben will, also im Affekt. Ohne es ausdrücklich zu sagen, schuldigte er das 19-jährige Mädchen an, eine Mitschuld an ihrem eigenen Tod zu haben.