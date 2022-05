Altmark-Besuch für "Kinder von Tschernobyl" fällt aus

Nuklearkatastrophe von Tschernoby Am 26. April 1986 hatte sich im Nordwesten der heutigen Ukraine ein sogenannter GAU (Größter Anzunehmender Unfall) in einem Atomkraftwerk in Tschernobyl ereignet. Die damalige sowjetische Regierung informierte die Bevölkerung über den Vorfall und die Folgen nur zögerlich. Dutzende Menschen starben direkt an der Strahlung, Tausende erkrankten daraufhin an Krebs. Auch in Belarus sind viele Menschen von den Folgen betroffen. Dazu zählen auch Kinder, deren Eltern mit kontaminierten Lebensmitteln oder Wasser in Kontakt waren.