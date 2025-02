Trotz Protest Katholische Kirche in Seehausen wird entwidmet

25. Februar 2025, 11:07 Uhr

Das Bistum Magdeburg trennt sich erneut von einem Gotteshaus in Sachsen-Anhalt. Nach Steckelsdorf vor wenigen Wochen, soll Ende Februar die katholische Kirche im altmärkischen Seehausen profaniert, also entwidmet werden. Sie ist danach ein Gebäude wie jedes andere. Die katholische Gemeinde in Seehausen hatte sich vor fünf Jahren noch erfolgreich wehren können. Nun aber scheinen die Messen gesungen.