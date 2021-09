Die Kassen der Hansestadt Stendal sind nicht übermäßig voll. Aber es ist Geld eingeplant, um zwei Kindertagesstätten auf die Höhe der Zeit zu bringen. Warum das nächste Richtfest trotzdem noch nicht so bald gefeiert wird? Das liegt laut Stadtverwaltung am Personal. Denn das sei den Aufgaben zahlenmäßig nicht gewachsen.

Mütter, die ihre Kinder gern in Dahlen betreuen lassen, schlagen Alarm und haben sich an das MDR-Studio in Stendal gewandt. Vor Ort scheint der Flachbau am Feldrand von Dahlen von außen ganz frisch zu sein. Doch das Zuhause der "kleinen Strolche" sei in seinem Inneren in die Jahre gekommen, sagen Eltern.