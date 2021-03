Der Verbandsgemeindebürgermeister von Seehausen, Rüdiger Kloth (Freie Wähler) reagierte genervt auf die Klage gegen den Bau der A 14 zwischen Osterburg und Seehausen. Kloth sagte MDR SACHSEN-ANHALT, was die NaturFreunde mit ihrer Klage erreichen wollen, sei zu hinterfragen. Es sei zudem illosorisch zu glauben, dass die A 14 auf wenigen Kilometern unterbrochen und der gesamte Autoverkehr über die Bundesstraße geleitet werde. Die Klage habe seiner Meinung nach wenig Aussicht auf Erfolg, sorge aber für weitere Verzögerungen.



Sachsen-Anhalts Verkehrsministerium bedauert die erneute Klage gegen den Weiterbau der Autobahn 14 in der Altmark. Ein Sprecher teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, damit sei nicht ausgeschlossen, dass sich das Vorhaben zeitlich verzögert. Das bedeute dann auch, dass mit der zu erwartetenden Verzögerung eine weitere Kostensteigerung für das Bauprojekt einhergehe. Landesverkehrsminister Thomas Webel (CDU) hatte 2019 in Aussicht gestellt, dass die A14 in der Altmark bis 2025 fertig werden könnte.